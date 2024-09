Boniek e la frase su un possibile ruolo nella Roma: "Ecco cosa mi piacerebbe..."

ROMA - Dopo le dimissioni di Lina Souloukou la Roma dei Friedkin è ancora a caccia di un nuovo Ceo e tanti sono i nomi circolati nelle ultime ore, mentre diversi tifosi sperano che i proprietari decidano di inserire in società un uomo di calcio. Tra le varie ipotesi circolate c'è quella di un possibile ritorno a Trigoria di Zbigniew Boniek , 68enne ex calciatore polacco di Roma e Juventus, che da dirigente ha guidato la federcalcio della Polonia e dal 2021 è vicepresidente Uefa.

Boniek, le parole sulla Roma prima dell'Athletic

E a fare chiarezza su questa possibilità è stato lo stesso Boniek prima di Roma-Athletic Bilbao all'Olimpico, match della prima giornata di Europa League: "Quando esce il mio nome significa che sono stato trombato, perché io non so mai niente" ha detto scherzando. Poi però, incalzato dai cronisti che lo hanno intercettato all'ingresso dello stadio, ha ammesso quello che è un suo desiderio: "È vero, ho detto che mi piacerebbe fare qualcosa per la Roma ma non dipende da me. Rapporto speciale con il presidente? Pensiamo alla partita" è stata la conclusione del polacco.