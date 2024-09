Roma, Ryan Friedkin possibile Ceo: ecco come stanno le cose

Mentre la Roma è impegnata in Europa League contro l'Athletic Bilbao, si diffonde la voce che Ryan Friedkin, vice presidente e figlio del presidente Dan, potrebbe assumere ad interim il ruolo di Ceo, rimasto vacante dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Fonti interne al club giallorosso negano questa ipotesi: Ryan Friedkin non assumerà personalmente la carica di ad. Nei prossimi giorni saranno chiare le intenzioni del club, se affidare il ruolo ad un profilo straniero o italiano, ma di certo non sarà il figlio del presidente che continuerà, invece, a rivestire il ruolo di vice presidente.