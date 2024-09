Roma, ancora boato di fischi per Pellegrini: il gesto quando entra in campo

Non è un momento facile per Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma continua ad essere preso di mira dai tifosi tanto che, al momento della lettura delle formazioni, è stato nettamente il più fischiato all'Olimpico (subito dopo Cristante). Il capitano romanista, quando è entrato in campo, ha però reagito a modo suo e una volta schierata la squadra, prima dell'inno della Serie A, ha guardato verso la tribuna dove c'è tutta la sua famiglia e ha mandato un bacio. Poi è iniziata Roma-Venezia: clima non facile, con lo stadio in silenzio per il primo quarto d'ora, ma dal 15' tutti hanno iniziato a tifare.