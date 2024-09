Pisilli, il retroscena di spogliatoio svelato da Svilar: "Ecco cosa dovrà fare ora"

ROMA - Una rete pesantissima la prima in Serie A di Niccolò Pisilli, che siglando il 2-1 sul Venezia all'Olimpico ha salvato la 'nuova' Roma di Juric dalla sconfitta . Lanciato da Mourinho e tenuto in grande considerazione da De Rossi, anche con il nuovo tecnico il 20enne centrocampista giallorosso sta trovando spazio e oggi è stato grande protagonista, celebrato poi da Dybala e Paredes sui social ma anche da Svilar in conferenza stampa.

Svilar e la frase su Pisilli dopo Roma-Venezia

"Bravissimo come ragazzo e come calciatore - ha detto il portiere della Roma dopo il match contro il Venezia rispondendo a una domanda su Pisilli -, diventerà molto forte. Sono felice per lui e anche per noi, perché con il suo gol ci ha fatto prendere i tre punti". Svilar ha poi rivelato un retroscena di spogliatoio, invitando il baby centrocampista (20 anni compiuti lo scorso 23 settembre) a fare un altro 'sforzo' per il gruppo: "Per il suo compleanno ci ha portato la pizza, ora deve portare qualcosa di più".