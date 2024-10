Svilar e i miracoli alla Roma: il dato sorprendente che lo mette davanti a Maignan e Courtois

Mile Svilar si sta confermando uno dei migliori portieri della Serie A . L'estremo difensore della Roma di Ivan Juric, lanciato da Daniele De Rossi nella passata stagione, continua a viaggiare su livelli altissimi, per rendimento e numero di interventi nell'arco dei 90 minuti. Ma c'è una statistica , in particolare, che lo mette davanti a Mike Maignan e Thibaut Courtois . Non proprio gli ultimi arrivati.

Super Svilar, una statistica lo vede davanti a Maignan e Courtois

Mile Svilar, uno dei punti di forza di questa Roma. Dai rigori parati contro il Feyenoord nell'ultima edizione dell'Europa League al super intervento su Florian Thauvin nella 5a giornata di Serie A, senza dimenticare la serenità in fase di impostazione e la personalità nelle uscite aeree. I numeri, poi, non mentono mai. C'è un dato che lo tiene in cima alle classifiche di alcune statistiche, insieme ad altri grandi portieri del panorama calcistico europeo: dopo le prime sei gare di campionato, Svilar è a quota 2,49 gol evitati, con l'81,8% di parate effettuate. Meglio anche di Maignan (Milan) e Courtois (Real Madrid). Basti pensare che Rui Patricio, lo scorso anno, ha chiuso con un -3,52 gol evitati e il 64,5% di interventi compiuti. In Europa, l'estremo difensore di Ivan Juric è quarto, dietro solo a Di Gregorio (Juventus), Alisson (Liverpool) e Ryan (Arsenal). Tra gli Under 26, invece, è sul podio insieme a Suzuki del Parma e l'ex Fiorentina Lafont, oggi capitano del Nantes. E nei prossimi mesi, numeri e prestazioni potrebbero essere valorizzate dal rinnovo di contratto.