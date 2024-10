Roma, Juric ha scelto: ecco la probabile formazione dopo la rifinitura

INVIATO A BORAS - Pellegrini verso la panchina, Soulè in campo dal primo minuto. Queste dovrebbero essere le indicazioni di Ivan Juric dopo l’ultimo risveglio muscolare svolto dai suoi questa mattina nell’hotel di Boras. Dopo l’ultimo allenamento il tecnico ha comunicato la formazione che scenderà in campo questa sera contro l’Elfsborg. Celik dovrebbe scalare sulla linea dei tre difendori per far riposare Mancini: il turco insieme a N’Dicka ed Hermoso.

Spazio ad El Shaarawy, Dovbyk in panchina

Sulla fascia destra allora, del 3-4-2-1 ci potrà essere spazio per El Shaarawy, mentre a sinistra è confermato Angelino. I due centrali in mezzo al campo saranno Paredes e Pisilli. Novità sulla trequarti: Pellegrini nonostante il suo intervento in conferenza stampa di ieri potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Soulé, affiancato da Baldanzi. Un turno di stop iniziale per Dovbyk: spazio a Shomurodov dal primo minuto. L’ultimo dubbio è legato al portiere: Svilar è in vantaggio su Ryan.