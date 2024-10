La Roma "torna" a campo Testaccio: tutto sul nuovo look

Un tuffo nel passato per la Roma. E' stata lanciata, infatti, una nuova collezione Originals, ispirata agli archivi Adidas, che si aggiunge ai tre kit gara e alla linea di allenamento di questa stagione. Il celebre trifoglio Adidas, le strisce oversize multicolore e il monogramma ASR, introdotto nell'era di Testaccio, sono i tratti distintivi di questa linea, che unisce il fascino vintage per i tifosi romanisti alla modernità, grazie all'uso di materiali riciclati. Il colore principale della collezione è il rosso, con le famose tre strisce in giallo e dettagli in giallo, rosso e nero che creano un design a strisce oversize multicolore.