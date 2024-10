Roma, Ghisolfi infuriato in diretta: "Tutto il mondo ha visto il rigore, serve rispetto"

La Roma chiede rispetto. E lo fa per bocca del direttore sportivo Ghisolfi che, a fine partita, si presenta furioso in televisione per il mancato rigore su Baldanzi. In francese ma il concetto è chiarissimo: "Non sono solito venire a parlare, quello che è successo è inaccettabile, il rigore era chiaro e tutto il mondo lo ha visto".