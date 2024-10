De Rossi, come sta tra Islanda, padel e famiglia. Totti: "Ama la Roma come me"

De Rossi, cosa ha fatto dopo l'esonero?

Nelle ultime tre settimane Daniele è stato in Islanda e si è distratto giocando a padel con i soliti amici. Poi la quotidianità: portare a spasso il cane, accompagnare i figli a scuola. Il tutto, ovviamente, senza smettere mai di seguire il calcio. La delusione è stata grande, ma il sostegno dei tifosi e l'affetto della sua famiglia stanno rendendo questo momento della sua vita meno amaro. Anche Francesco Totti, in un evento esclusivo di Betsson Sport, ha parlato di lui: "Una persona straordinaria, un ragazzo d'oro. Ama la Roma come me".