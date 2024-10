Monza, Galliani punge la Roma: "Critiche a La Penna? L'Aia è stata chiara..."

Monza, Galliani: "Non commento le critiche della Roma all'arbitro"

"Giocatori in ritiro? Io non ho mai mandato una squadra in ritiro". Sottolinea Galliani che poi spiega: "Se col ritiro si vincono le partite tutti vincono lo scudetto e nessuno retrocede. Lo hanno voluto i giocatori, hanno scelto loro ovviamente con l'appoggio totale della società. Non ho mai capito cosa serva mandare la squadra in ritiro". L'ad brianzolo conferma poi l'assoluta fiducia del club nei confronti del tecnico biancorosso, Alessandro Nesta, nonostante un inizio di stagione senza vittorie in campionato: "Fiducia in lui? Assolutissima, ma non per il pareggio di ieri. Un'altra cosa assurda è cambiare gli allenatori, se proprio non succedono cose drammatiche, quindi non è mai stato in discussione. Galliani poi torna sulle proteste della Roma nei confronti dell'arbitro La Penna, reo di aver negato un calcio di rigore a Baldanzi sullo 'step in foot' di Kyriakopoulos, pungendo i giallorossi: "Critiche all'arbitro? Io ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri. Comunque l'Aia ha detto che non era rigore".