Zalewski, trattativa con la Roma: il rinnovo si avvicina

È tornato in campo dopo un mese di purgatorio, ad esso Nicola Zalewski spera di aver messo definitivamente alle spalle il periodo nero e di poter aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione . Certo, dopo un mese tra allenamenti individuali e parzialmente in gruppo il suo rendimento contro il Monza non è stato proprio eccezionale (eufemismo), ma Juric dopo l’infortunio di El Shaarawy ha deciso di puntare su di lui invece di spostare Angeliño sulla fascia dimostrando di credere nelle potenzialità del calciatore polacco. E a proposito, Nicola ha risposto alla chiamata della nazionale e nei prossimi dieci giorni potrà senz’altro migliorare la condizione scendendo in campo con Lewandowski e compagni.

Zalewski tratta con la Roma

Ma è tutto risolto con la Roma? Nì. Il rinnovo del contratto non è stato ancora firmato, ma la sensazione è che le parti si siano ulteriormente avvicinate e che non manchi molto prima di leggere il comunicato sul sito del club giallorosso che annuncerà la fumata bianca. La dirigenza ha voluto comunque accontentare Juric che aveva chiesto a più riprese il reintegro del calciatore, soprattutto dopo l’infortunio di Saelemaekers nella sfida a Marassi contro il Genoa che ha messo nei guai prima De Rossi e poi il nuovo tecnico per quanto concerne la fascia sinistra. Il ko di El Shaarawy darà ulteriore spazio a Zalewski che in queste settimane ha mantenuto il silenzio lavorando e stando alle indicazioni dettate dal club.

Il mese di Zalewski

E anche questo è stato uno dei fattori del suo rientro in campo. La Roma ha infatti apprezzato molto la professionalità e la disponibilità dimostrata nel mese in cui si era allenato da solo. Nessuna polemica social, nessuna dichiarazione dopo il rifiuto al Galatasaray e poi al no al rinnovo che ha fatto infuriare i dirigenti giallorossi. Testa bassa e pedalare, mentre intanto i suoi agenti tornavano a parlare del prolungamento con Ghisolfi. Non manca molto, intanto Zalewski continuerà a lavorare con i compagni di squadra e a scendere in campo se chiamato in causa da Juric. Il caso sta lentamente rientrando, la Roma e l’esterno polacco continueranno insieme almeno fino alla fine della stagione.