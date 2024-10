Roma, inaugurato il parco Liedholm: c'è il sindaco Gualtieri con Mancini

ROMA - Nel giorno del suo compleanno (era nato l'8 ottobre 1922), Roma ha intitolato ufficialmente un giardino a Nils Liedholm, grande allenatore svedese a lungo sulla panchina della Roma e campione d'Italia nel 1983 in giallorosso. La cerimonia si è celebrata stamattina, nel parco di via Gustavo d'Arpe, a Trigoria, non lontano dal centro sportivo dove si allena la squadra di Ivan Juric e dove si preparavano anche i ragazzi di Liedholm. Il sindaco Roberto Gualtieri ha tolto i veli dalla targa con l'incisione "Giardino Nils Erik Liedholm", alla presenza dell'assessore allo Sport Alessandro Onorato, di Carlo Liedholm, figlio del tecnico scomparso nel 2007, di Gianluca Mancini, vicecapitano della Roma, e di alcuni giocatori "scudettati" nel 1983, come Tancredi, Nela, Chierico, Righetti, oltre a Ettore Viola, figlio del presidente Dino e dirigente giallorosso negli anni '80.