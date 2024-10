Roma, l'esito degli esami di El Shaarawy: come sta e quando può tornare

Prosegue il periodo negativo della Roma, che al 20' della sfida pareggiata contro il Monza ha dovuto salutare Stephan El Shaarawy a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro. Al posto dell'ex Milan è subentrato Nicola Zalewski , reintegrato in gruppo dopo le frizioni di un mese fa. Oggi l'italo-egiziano si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato un lieve stiramento, soncgiurando problemi più gravi. La Roma approfitterà di questa settimana di sosta per provare a recuperare da subito il Faraone, puntando a un suo possibile rientro già per la sfida di domenica 20 ottobre contro l' Inter .

I prossimi appuntamenti della Roma

Un calendario fittissimo attende i giallorossi al rientro dalla sosta. Dopo la sfida dell'Olimpico contro l'Inter la Roma avrà tre giorni per preparare la partita di Europa League contro la Dinamo Kiev, seguita dalla trasferta al Franchi del 27 ottobre. Nei sette giorni successivi la squadra di Juric tornerà in campo per altre due partite di Serie A tra Torino e Verona, prima di giocare in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise. I giallorossi concluderanno questo tour de force all'Olimpico contro il Bologna prima di una nuova pausa nazionali.