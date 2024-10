Dovbyk alla Roma, Giuffrida rivela un retroscena: “Una battaglia con l’Atletico Madrid”

In estate la Roma ha investito parecchio sul calciomercato, acquistando diversi giocatori di buona prospettiva come Soulé e Le Fée. L'innesto più oneroso dei giallorossi è stato però Artem Dovbyk, attaccante ucraino fresco di titolo di capocannoniere della Liga. Al netto della partenza in salita del club, la punta è in crescita rispetto alle prime deludenti uscite stagionali, come confermato dai 4 gol segnati nelle ultime 5 presenze da titolare. Nell'operazione da oltre 30 milioni di euro che il 2 agosto ha portato Dovbyk nella capitale ha ricoperto un ruolo centrale anche Valerio Giuffrida, intermediario della trattativa.