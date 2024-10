Zalewski, tutta la verità: "Ecco come sono andate le cose con la Roma"

"Il mio obiettivo è giocare a calcio e divertirmi". Parola di Nicola Zalewski che, impegnato con la Polonia per preparare gli impegni di Nations League, ha rilasciato un'intervista a TVP Sport nella quale ha svelato quanto accaduto nei mesi scorsi con la Roma , con l'esclusione dalla rosa in seguito al rifiuto dell'offerta di rinnovo e di quella del Galatasaray , quindi il reintegro e il ritorno in campo nella partita contro il Monza .

"Rifiuto al Galatasaray? La cosa migliore per me"

"Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me". Così Zalewski ha motivato la sua decisione di rifiutare l'offerta del club turco. Una scelta che, unita a quella del rifiuto del rinnovo, aveva portato a uno scontro con la Roma, con il club che aveva messo il giocatore fuori rosa. Scontro che sembra ormai rientrato, con Juric che ha convocato e schierato il giocatore nell'ultima partita di campionato, contro il Monza: "Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento". In stagione, Zalewski è sceso in campo in appena 4 occasioni in Serie A, per un totale di 212 minuti.