A Hummels le chiavi della Roma. Ma deve adattarsi a una nuova filosofia

ROMA - Stavolta i dubbi evaporano, perché è stato lui a dettare l’agenda: « Ora tocca a me ». Mats Hummels è stato depotenziato da tanti freni tirati nello stesso periodo: la condizione atletica inesistente dopo un’estate di tante riflessioni sul futuro e pochi allenamenti. Poi la febbre che gli ha fatto saltare la trasferta di Monza , « dove avrei giocato titolare » e magari contribuito a evitare il pareggio di Mota Carvalho . Ma ormai la stazione di Cape Trigoria è pronta a lanciare l’ultimo campione rimasto nell’hangar. «Forse non partirò dall’inizio domenica prossima contro l’ Inter ma di sicuro lo farò il giovedì successivo contro la Dinamo Kiev». Sono parole sue, che evidentemente sono conseguenza di un colloquio con Ivan Juric . E che smontano un possibile caso nato poche ore prima , quando Hummels aveva pubblicato un post in cui auspicava di potere « presto esporre foto di me che gioco ».

Hummels, l'impatto

Magari, in qualità di vice campione d’Europa, avrebbe immaginato un inserimento più veloce nella Roma, che lo ha rincorso per giorni a mercato chiuso pur di puntellare la difesa. Ma nella prima intervista era stato onesto, non sarebbe stato pronto prima di due o tre settimane. Ne sono poi passate quasi sei, nelle quali ha dovuto assorbire anche il «crazy start» (sempre parole sue) con il cambio di allenatore e il ribaltone societario, senza mai entrare in campo. In ogni caso l’attesa, che sembra eternità come cantavano i Queen, è terminata: l’autunno può essere simbolicamente la stagione del vecchio fuoriclasse, che a dicembre compirà 36 anni e spera di festeggiarli da protagonista.

Hummels, la posizione

Hummels è stato ingaggiato perché diventasse la guida del reparto. Partito Smalling, che nell’ultimo anno era stato più sdraiato che in piedi a causa dei problemi fisici, alla Roma mancava un totem da piantare davanti a Svilar come rassicuratore di se stesso e degli altri. Centrale tra i centrali. N’Dicka è stato molto bravo a farne le veci. Però i leader sono di un’altra pasta, almeno sotto l’aspetto motivazionale. Non chiamatelo libero vecchia maniera, perché questo concetto nella difesa a tre di Juric non esiste. Anzi, se la squadra comincerà a muoversi in blocco come chiede il nuovo allenatore, Hummels dovrà andare a prendere il centravanti della squadra avversaria fino alla linea di metà campo. Un francobollo tedesco.