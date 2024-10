Dovbyk non sta bene: la Roma in ansia, attende notizie

ROMA - Il primo settembre, dopo Juventus-Roma , chiedeva la pazienza di aspettarlo nel processo di adattamento all’Italia e al calcio italiano. Dalla prima alla seconda pausa, Artem Dovbyk ha segnato 4 gol in 5 partite giocate da titolare. Gli sono bastati 20 giorni per disintegrare lo scetticismo, quella tendenza diffusa a bollare i giocatori in base alle prime esibizioni. Oggi se c’è qualcosa che nella Roma funziona è proprio il centravanti, capace di produrre sin qui il 44 per cento delle reti di una squadra poco concreta negli ultimi metri. E non era scontato che un ucraino venuto dalla Liga, dove i difensori marcano meno duro, si rivelasse così prolifico in un caotico inizio di stagione.

Davanti a tanti big della Roma

In campionato i gol sono già tre, spalmati su tre partite diverse. Pensate che tanti illustri predecessori nel ruolo, con la maglia della Roma, hanno impiegato di più a raggiungere questa quota: in ordine cronologico Pruzzo, Völler, Balbo, Dzeko, per non parlare dei recenti casi di Abraham e Belotti. Evidentemente Dovbyk ha imparato presto a prendere le misure con il nuovo mondo: quando parte palla al piede in profondità, come si è visto nell’ultima giornata a Monza, diventa quasi immarcabile perché si scrolla dosso i difensori con la potenza e quando prende la mira con il sinistro è spesso preciso a piazzare il pallone all’angolino.

Sponda

Dove invece può migliorare è nel lavoro spalle alla porta. Nonostante la stazza, Dovbyk non sembra il tipo di attaccante utile a far salire la squadra, con una spizzata di testa o una protezione del pallone. Negli spazi intasati si confonde, soffre nel liberarsi. Nei momenti delle partite in cui i compagni hanno lanciato lungo per respirare, spesso il centravanti non è riuscito a tenerlo. E’ un tipo di mestiere che non si impara facilmente a 27 anni. Ma Juric gli chiederà di applicarsi, per completare il repertorio. In aria Dovbul ci sa stare - lo dimostra la zuccata contro l’Athletic al debutto europeo con la Roma - ma sempre quando ha la porta davanti agli occhi.

L'infortunio

Stasera intanto rischia di non giocare per un infortunio riportato durante la partita vinta dall’Ucraina contro la Georgia. Ieri a Wroclaw, il campo neutro dove si giocherà la sfida con la Repubblica Ceca, Dovbyk non si è allenato. Il ct Rebrov dovrà valutare se sia il caso di convocarlo o meno. La Roma ovviamente aspetta notizie e segue con una certa ansia gli sviluppi della vicenda. Domani sera o al massimo mercoledì mattina lo staff medico ne valuterà meglio le condizioni.