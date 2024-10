Gago nuovo tecnico del Boca: “Paredes? Ho già i migliori giocatori”

Continua a far discutere il futuro di Leandro Paredes, con il contratto con la Roma in scadenza nel 2025 e le sempre più insistenti voci di un ritorno in patria al Boca Juniors. Ad alimentare le indiscrezioni anche il recente indizio sui social del padre, con poi lo stesso Paredes che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Argentina.