Roma, torna Dovbyk: sta bene ed è pronto per l'Inter

ROMA - Buone notizie per la Roma in vista dell'Inter, ospite dei giallorossi all'Olimpico domenica prossima (20 ottobre, ore 20:45) in uno dei big match dell'8ª giornata della Serie A che è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali. Oltre a Paulo Dybala, sulla via del recupero dopo aver superato i problemi al flessore della coscia sinistra che gli avevano impedito di rispondere alle convocazioni dell'Argentina per i match di qualificazioni ai Mondiali, il tecnico romanista Ivan Juric dovrebbe poter contare anche su Artem Dovbyk.