Karsdorp: "Mourinho alla Roma mi chiamò otto volte traditore nello spogliatoio"

"Non mi ha mai chiesto scusa": le dichiarazioni di Karsdorp

"Pubblicamente non avrebbe dovuto farlo". Le parole di Karsdorp fanno riferimento a quando Mourinho pubblicamente, al termine della partita, dichiarò che un giocatore aveva "tradito" il resto della squadra. "Ho ancora delle conversazioni divertenti con lui salvate nel telefono, per questo mi sorprese il suo comportamento", ha aggiunto l'olandese.

Cosa successe tra Karsdorp e Mourinho

Ma cosa accadde tra Mourinho e Karsdorp? Riavvolgiamo il nastro al 9 novembre 2022, al termine della partita tra Sassuolo e Roma, quando dalla pancia del Mapei Stadium lo Special One dichiarò: "Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non mi è piaciuto e gli ho detto di cercare un'altra squadra a gennaio anche se sarà difficile". In particolare, a far arrabbiare l'allenatore furono diverse ragioni: Karsdorp, che aveva sostituito Celik, aveva impiegato diversi minuti per prepararsi ed è entrato in campo camminando. Inoltre l’atteggiamento sul gol di Pinamonti, in cui rimase a guardare il lancio di Kyriakopoulos, ha dato a Mourinho l’idea di uno scarso coinvolgimento. Peraltro anche quando ha segnato Abraham, che con lui ha un buon rapporto, Karsdorp è tornato verso il centrocampo senza partecipare all’esultanza del gruppo.