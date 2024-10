Roma, Juric ha in mente la gabbia: come vuole fermare l'Inter

Quattro stagioni fa Ivan Juric aveva profetizzato l’esplosione di un suo pupillo che in quel momento aveva in rosa al Verona, di un ragazzo arrivato in prestito dall’Inter che aveva lanciato e plasmato e che adesso sta facendo le fortune dei nerazzurri e della nazionale italiana. «La partenza di Dimarco mi toglie il sonno», aveva detto il tecnico a poche settimane dalla fine di quella fortunata stagione 2020-2021 chiusa al decimo posto. Prima di tutto perché sapeva bene che da lì a poco avrebbe dovuto fare a meno di un giocatore che gli aveva prodotto cinque gol e altrettanti assist e che era un perno fondamentale del suo assetto tattico. Ma anche perché riconsegnare a costo zero un elemento notevolmente migliorato non è mai un pensiero facile da digerire per un allenatore. Domani Juric si ritroverà nuovamente Dimarco sul suo percorso e non sarebbe strano se anche in questi giorni abbia ridotto le ore di riposo per cercare le soluzioni per arginare il suo ex pupillo. Perché Dimarco inevitabilmente toglie il sonno, soprattutto a chi lo avrà di fronte.