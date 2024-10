Strootman a vedere la Roma, l'abbraccio da brividi con l'amico prima di entrare

Qualche giorno fa ha annunciato il suo ritiro, oggi è all'Olimpico, invitato dalla società giallorossa, per Roma-Inter. Serata di grandi emozioni per Kevin Strootman: l'ormai ex centrocampista olandese, accompagnato dalla compagna Thara, è tornato in quello che per cinque anni è stato il suo stadio e le emozioni sono state tante. A partire dall'ingresso quando ha incontrato il suo ex fisioterapista, Marco Ferrelli: "Mi ha allungato la carriera di 10 anni", ha detto Strootman abbracciandolo a lungo prima di entrare.