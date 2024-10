All'Inter basta un tiro di Lautaro, per la Roma fischiata è notte fonda

Alla fine la cosa più bella di Roma-Inter è stata quando, a metà del secondo tempo, tutto lo stadio si è unito in un applauso, con striscioni, per le vittime dell'incidente di Foggia in cui sono morti tre tifosi. È stato un attimo, un minuto scarso, che ci ha ricordato come il calcio sappia tirare fuori anche il bello delle persone. Per il resto, tornando a parlare di pallone che rotola, Roma-Inter tutto è stata tranne che una partita spettacolare . L'ha portata a casa la squadra di Inzaghi che pur non giocando una gara indimenticabile l'ha vinta con un gol, dopo un'ora, di Lautaro Martinez . Il gol decisivo del capitano nerazzurro arriva perché, sotanzialmente, la Roma si addormenta: prima crolla Zalewski, con la squadra in attacco, sul pallone e si fa rubare tempo e azione da Frattesi, poi è Celik ad andare molle su Lautaro che aveva ricevuto, non benissimo, il pallone dallo stesso Frattesi. Svilar nopn può niente: nel primo tempo era stato graziato dalla traversa su Mkhitaryan, nella ripresa ha salvato il risultato con una super parata su Dumfries, ma sul tiro dell'argentino neppure lui è riuscito ad intervenire.

Roma, chi segna?

E la Roma? Non pervenuto Dovbyk, non pervenuto Dybala, gli unici tiri pericolosi nel primo tempo hanno portato la firma di Pellegrini: Sommer prima si è salvato dalla clamorosa autorete con un palo, poi è stato bravo a respingere sia lui sia Soulé all'ultimo secondo. Non brillante, la Roma di Juric, non brillante neppure l'Inter di Inzaghi, limitata anche dai due cambi iniziali visto che Calhanoglu e Acerbi, per motivi fisici, hanno dovuto lasciare il posto a Frattesi e de Vrij. Juric ce l'ha messa tutta per limitare i nerazzurri con un 3-4-2-1 che in fase offesiva diventava un 4-2-3-1 ma contro una squadra così forte, seppur non in serata, serviva la partita perfetta. E la Roma non l'ha fatta. Perché quando tutto gira male ci si mettono anche gli errori individuali a peggiorare le cose. La classifica, d'altronde, parla chiaro: Inter seconda a 17 punti, Roma decima a sette lunghezze di distanza con appena due partite vinte. E il quattordicesimo attacco del campionato. Non era colpa di Mourinho, non era colpa di De Rossi, non è colpa di Juric. Il problema è che sembra difficile, oggi, trovare soluzioni. E i tifosi lo avvertono sulla pelle: entrati al 15' in Curva Sud, hanno cantato durante tutta la partita, limitandosi a un paio di strisiconi contro la proprietà. I fischi sono arrivati solo durante le sostituzioni e a fine partita. Ma neppure questo è bastato a svegliare la Roma. Chissà cosa avrà pensato in tribuna Kevin Strootman: quanto servirebbe a questa squadra.