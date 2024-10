Dybala e il gesto dopo il gol di Lautaro: cosa ha fatto all'errore di Celik

Non sarà stata la sua miglior partita, senza dubbio. Ma Paulo Dybala ha messo in campo tanta generosità durante Roma-Inter cercando di correre per due e andando anche al di là di quelle che sono le sue caratteristiche. Non a caso, dopo che Zalewski ha perso palla, quando Frattesi si involava verso la porta di Svilar, Dybala si è fatto quaranta metri di corsa per andare a chiudere su Lautaro e provare a dare una mano. C'era quasi riuscito, ma il tocco di Celik lo ha tagliato fuori e Lautaro ha segnato il gol partita.