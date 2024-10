Totti: "Ritorno in campo? Mi hanno contattato di recente delle squadre di Serie A". E poi la battuta sulla Lazio

Francesco Totti non esclude il ritorno: “Nella vita mai dire mai - dice l'ex capitano e bandiera della Roma durante un evento organizzato da Betsson Sport -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo tanti anni dalla fine della carriera. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, mi hanno fatto venire un po' di pazzia, un po' di pensieri… Non la Roma. Sarebbe difficile. In serie A mi dovrei allenare bene". Totti torna a parlare di un’ipotesi clamorosa già annunciata nel docufilm “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”. “Cosa darei per tornare a giocare? Tutto, anche se poi vedendo quello che c’è oggi in giro potrei giocare anche a 48 anni”, le sue parole nel docufilm che celebra i 100 anni del Corriere dello Sport-Stadio. Il Direttore Ivan Zazzaroni ne aveva parlato anche con Fabio Caressa su radio Deejay durante il programma Deejay Football Club. “Con il livello così basso che c'è ora in campionato Francesco potrebbe tornare quando vuole. Anzi, io so che ci sta pensando".

Totti: "Lazio? Non l'avrei presa in considerazione"

"Lazio? Nemmeno l'avrei presa in considerazione - ha aggiunto Totti - . Sono chiacchiere, si fa per scherzare: 2-3 mesi sarei pronto. Quante cose si dicono. Dopo tanti anni, qualcosa significa. Io gioco ancora a 48 anni,. Mezz'ora, venti minuti. Se dovessi fare una pazzia la farei in Italia, non all'estero, ma è una pazzia. Può darsi che mi chiami l'Inter... Facciamo spogliatoio, porto i cinesini. Quando volti pagina non sia mai quello che ti aspetta. Non è sta una mia scelta, ma in quel momento va vissuta diversamente dal contesto. Forse anche per quello mi è rimasta quella cosa dentro. È vero che c'è un inizio e una fine per tutto. Non l'ho voluto io e quindi quella finestra è rimasta aperta. Un 10 in Italia? Non c'è, potrebbe tornare..."