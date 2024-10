Ciao sold out: la Roma che fa? I Friedkin devono risolvere

Coscienza

Adesso non siamo ancora a questo punto, perché chi ha già pagato il season ticket (l’abbonamento) o i cosiddetti pack (tre partite insieme) probabilmente andrà allo stadio comunque. Ma il lento e inesorabile svuotamento alla lunga inciderà su tante voci economiche del club: non solo i ricavi da biglietteria ma anche dalle sponsorizzazioni. Senza contare che un Olimpico meno passionale condiziona il rendimento dei giocatori. Come tamponare l’emorragia di pubblico? La sensazione è che non basterebbe neppure riportare De Rossi a Trigoria, ormai. E’ una situazione davvero pesante: la logica del marketing insegna che perdere un cliente è semplice, riconquistarlo è complicato. Servirebbe una rimonta psicologica di fine strategia comunicativa, che non è nelle corde di questa proprietà. Certamente la partenza falsa della squadra è stata un fattore complice: solo due vittorie nelle prime dieci partite stagionali, e la peggiore classifica in campionato dell’intera epoca americana, sono uno dei problemi. Ma Juric, quando spera di riconquistare i tifosi attraverso il lavoro sul campo, forse non tiene conto del malessere complessivo che la frattura di settembre ha esasperato. Già dopo la finale di Budapest, quando Mourinho protestò da solo contro l’arbitro Taylor e non venne accompagnato dai Friedkin, tanti fruitori dello stadio rimasero delusi. Il resto è stato un progressivo allontanamento, anche fisico, del presidente. E dal, presidente. Sembrano lontanissimi i momenti in cui i Friedkin festeggiavano la Conference League per strada su un pullman scoperto. E parliamo di due anni fa, mica un secolo.