Totti torna in campo, un affare da 100 milioni: "Ci sono due club ideali"

L'ipotesi di un ritorno in campo di Francesco Totti continua ad essere uno dei main topic di questi giorni, su social e giornali. "Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco", parola del Pupone, che stuzzica non poco sponsor e pubblicitari italiani . E anche i bookmakers sperano nella clamorosa decisione dell'ex capitano della Roma , che vale più di 70 volte la posta.

Totti e il possibile ritorno in campo: affare da 100 milioni di euro

A 48 anni compiuti, Francesco Totti vuole tornare protagonista sul terreno di gioco. Del resto, le recenti dichiarazioni dell'iconico 10 giallorosso hanno aperto scenari tanto interessanti quanto inaspettati. Scenari che stuzzicano soprattutto i maggiori pubblicitari italiani, tra cui Cesare Casiraghi: "Totti in campo? Non sono il classico ct della nazionale, quindi non saprei quale tipo di apporto in campo potrebbe dare una superstar come lui al suo nuovo team - ha precisato ad Adnkronos -. Sicuramente gioverebbe alla visibilità del club a livello mondiale, il che significa decine di milioni di euro in sponsorizzazioni", ha aggiunto. Una stima che sfiora, e forse sfora, quota 100 milioni di euro, considerando incassi, diritti d'immagine, merchandising e possibile docu-serie sulle più note piattaforme streaming, senza dimenticare ospitate in tv e trasferte-show dal valore inestimabile.

"Due club ideali per il ritorno in campo di Totti"

"Lo vedrei bene per un club minore di Serie A", ha sottolineato sempre ad Adnkronos lo spin doctor Davide Ciliberti, che cura gli interessi della società di comunicazione Purle & Noise. "In primis al Monza, squadra che si sta dando molto da fare dal punto di vista dell'immagine e ora sarebbe anche più agevole dal punto di vista emotivo, visto che la sua ex Ilary non lavora più a Mediaset", con chiaro riferimento alla famiglia Berlusconi e alla presenza di Adriano Galliani. Un'alternativa, invece, sarebbe rappresentata dal Como dei fratelli Hartono, che vantano un patrimonio totale da oltre 50 miliardi di euro: "Oltre alla fantastica ricchezza - precisa Ciliberti - hanno una forma mentis decisamente votata al marketing e aprirebbero al club comasco tutta la platea orientale".