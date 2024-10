Nuovo Ceo Roma: Alessandro Antonello in città

ROMA - Gli indizi si moltiplicano: Alessandro Antonello sembra sempre più vicino a diventare l’amministratore delegato della Roma. Ieri il manager, che è ancora sotto contratto con l’Inter con la qualifica di Ceo dell’area finanziaria, è sbarcato in città con un volo proveniente dalla Svizzera. Ed è bene ricordare che i Friedkin hanno stabilito proprio da quelle parti uno dei loro centri operativi, nel cuore dell’Europa, non lontano dalle Alpi. Secondo quanto filtra, Antonello ieri non era allo stadio per assistere alla partita contro la Dinamo Kiev ed è arrivato a Roma per altre questioni. Ma tutto lascia pensare che abbia stabilito un rapporto proficuo con la proprietà, in attesa dell’incarico ufficiale che potrebbe essere annunciato in tempi rapidi.