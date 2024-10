Roma, l'Olimpico va ascoltato

L’ assist di Dybala che da solo vale il prezzo del biglietto e l’errore di Shomurodov a tre metri dalla porta per il quale non può bastare il buffetto di Pellegrini per attenuarne lo sconforto. I fischi all’ingresso in campo di Cristante e quelli che hanno accompagnato Pellegrini quando ha sostituito Pisilli. In precedenza, la reazione dell’Olimpico - che va ascoltato - all’annuncio di Juric. E poi una Dinamo inguardabile, svuotata: ha tutte le ragioni per esserlo. E qualche migliaio di tifosi in meno.