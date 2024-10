Pisilli e la frase da brividi sul parastinchi: cosa c'è scritto

Niccolò Pisilli sta vivendo un sogno a occhi aperti giocando nella Roma . Per non dimenticarlo ha impresso sui parastinchi una frase significativa: "Non smettere mai di sognare". Il messaggio è stato catturato prima del fischio d'inizio della sfida con la Fiorentina dalle telecamere che hanno prodotto il classico girato pre-partita negli spogliatoi.

Pisilli, i numeri con la Roma

Titolare contro la Viola, Pisilli ha fatto registrare la sua settima presenza stagionale in Serie A che va ad aggiungersi alle tre messe insieme in Europa League. All'attivo il gol realizzato contro il Venezia, il suo primo in carriera nel massimo campionato italiano. Il 10 ottobre scorso ha esordito in Nazionale in Nations League contro il Belgio: dieci minuti nel "suo" Olimpico.