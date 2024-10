Juric e Mancini, duro scontro a Firenze: i dettagli della lite al Franchi

Fiorentina-Roma, cosa è successo tra Juric e Mancini

A seguito della lite Mancini, che è stato sostituito da Baldanzi, non è più salito in panchina per assistere al secondo tempo, così come l'amico inseparabile Cristante che Juric aveva tolto insieme ad Angeliño dopo 32 minuti. I due non si sono neanche presentati davanti al settore ospiti per il saluto finale ai (pochi) tifosi romanisti presenti al Franchi. Ma hanno partecipato all'acceso confronto con cinquanta tifosi alla stazione Termini, intorno alle 2 di notte, insieme al capitano Pellegrini.