Giannini durissimo sul caos Roma: "Anche Guardiola farebbe fatica"

Giannini sulla panchina della Roma

Le parole di Giuseppe Giannini sulla crisi della Roma e la panchina di Juric: “Quando le cose non vanno bene le responsabilità vanno suddivise in parti uguali, credo che anche gli stessi giocatori ce le abbiano. Non dico che lo spogliatoio stia remando contro Juric, ma che i giocatori, necessariamente, debbano tirar fuori qualcosa di più quando le cose non vanno bene. Non sono all’interno della società, quindi non so se la sua esperienza è al capolinea. Ma penso che sia intanto opportuno adesso parlare il meno possibile e allenarsi. Non so se sia il momento di cambiare o meno, anche perché i cambi sono talmente veloci e imprevedibili, come abbiamo visto con De Rossi. In questo momento anche Guardiola farebbe fatica alla Roma“.