Dopo la bufera di gossip che ha colpito Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi , la coppia è stata sorpresa a Fiumicino da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, che gli ha consegnato un tapiro d'oro in seguito alla vicenda.

Tapiro d'oro a Totti e Noemi a Fiumicino

I due sono infatti partiti per Miami, dove Totti partecipa all'EA7 World Legends Padel Tour. L'ex calciatore aveva anche annunciato di essere pronto a tornare in campo in Serie A: leggi qui le dichiarazioni.