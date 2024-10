Roma, con il Torino Juric ancora in panchina: il motivo e i dettagli

Quella che ieri era un'indiscrezione ora è una notizia confermata dal club: giovedì in panchina per Roma-Torino l'allenatore giallorosso sarà ancora Ivan Juric. La Roma non ha fornito ulteriori dettagli ma è chiaro che la decisione è stata presa dopo ore di riflessione perché altrimenti già ieri sarebbe stata confermata. E invece i Friedkin, dopo essersi consultati anche con il ds Ghisolfi, hanno deciso di dare ancora fiducia al tecnico croato. Decisiva, a questo punto, la sfida ai granata di giovedì sera.