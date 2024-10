Roma, confronto giocatori-tifosi. Mancini: "Vi guardo negli occhi e vi dico..."

ROMA - La Roma si è allenata oggi (martedì) a Trigoria in vista della sfida di campionato contro il Torino, ex squadra di Juric , che sederà in panchina regolarmente. Alla fine dell'allenamento alcuni giocatori si sono fermati fuori dal centro sportivo a parlare con i tifosi presenti, che hanno chiesto spiegazioni sul momento negativo della squadra dopo il pesante ko per 5-1 subìto contro la Fiorentina.

Mancini, il confronto con i tifosi

"Ritorneremo ragazzi. Noi diamo veramente tutto ogni partita, domenica è stato un disastro", queste le parole di Mancini, una delle colonne dello spogliatoio romanista. "Falli svegliare", gridano i tifosi: "Ma anche io mi devo svegliare", replica Mancini. Che aggiunge: "Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo, fidatevi di me". Al tifoso che gli dice che dentro Trigoria è una polveriera, il centrale ex Atalanta risponde: "Ti guardo negli occhi. Il gruppo squadra e l'allenatore sono la stessa cosa, fidatevi di noi. Noi siamo concentrati sul campo e sappiamo di dover dare di più".

Saelemaekers: "È difficile". Soulé: "Colpa nostra"

Oltre a Mancini, anche Saelemaekers e Soulé si sono confrontati con la tifoseria: "Cosa sta succedendo? Niente, queste cose succedono in tutte le squadre. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%", dice l'ex Bologna. Poi la provocazione dei tifosi: "Lo sapete dove stiamo? Stiamo andando in Serie B!". "La colpa è nostra - risponde Soulé -. I responsabili siamo noi".