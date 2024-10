Dovbyk ha la febbre e Pellegrini in dubbio: Juric rivoluziona la Roma contro il Torino

Problemi di formazione per Ivan Juric in vista della sfida dell'Olimpico contro il Torino di Paolo Vanoli. Attacco febbrile per Artem Dovbyk , che segue il problema accusato da Lorenzo Pellegrin i. Il tecnico croato costretto a rivoluzionare la formazione per il match valido per la 10a giornata di Serie A. Si va verso un tridente leggero, con Pisilli e Baldanzi a supporto di Paulo Dybala , schierato nel ruolo di falso nove.

Roma, febbre per Dovbyk: idea Dybala falso nove

Roma in emergenza a poche ore dalla partita in programma stasera alle ore 20.45. Febbre per Dovbyk, mentre Pellegrini resta in forte dubbio per il Torino, a pochi giorni dalla trasferta di Verona con l'Hellas di Zanetti. L'ultima idea di Juric porta all'inedito tridente formato da Dybala, Pisilli e Baldanzi, pronti a ruotare sul fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia granata. Duro colpo per l'allenatore croato, grande ex della serata, in una giornata che rischia di essere decisiva per il futuro della sua panchina.