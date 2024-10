Roma-Torino, esce Pisilli e dentro Pellegrini: i tifosi reagiscono così

Dopo circa un'ora di gioco di Roma-Torino Juric ha tolto Pisilli e messo dentro Pellegrini. Un cambio forse ragionato, visto che il capitano non era al meglio per un problema alla caviglia e non aveva più di mezzora nelle gambe. All'Olimpico, quando è uscito Pisilli, ci sono stati applausi. Ma quando è entrato in campo Pellegrini il boato di fischi è stato enorme. Da settimane il numero 7 giallorosso è fischiato dai romanisti ma oggi, proprio perché la contestazione è arrivata dopo l'ovazione per Pisilli, ha fatto più rumore.