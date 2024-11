Roma, inaugurata all'Olimpico la "quiet room" per i bambini con autismo

In occasione della sfida tra Roma e Torino , il Club e Sport e Salute hanno inaugurato allo Stadio Olimpico la “ Quiet Room ”, già utilizzata nella sfida tra Lazio e Genoa della scorsa giornata. La stanza è destinata a bimbi con autismo per permettere loro di vedere la partita in uno spazio protetto .

Quiet Room, la partita in totale sicurezza

La sala, allestita da Sport e Salute in Tribuna Monte Mario, presenta uno spazio confortevole e accogliente che consentirà ai bambini di seguire la partita in totale sicurezza, vivendo un'esperienza unica e rilassante. Inoltre, come già avvenuto in occasione della partita Roma Udinese, il Club continuerà a fornire delle speciali cuffie antirumore alle piccole mascotte con disabilità e iperacusia che entreranno in campo con i calciatori nel corso della stagione.