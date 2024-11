Caressa e il commento il diretta tv dopo Verona-Roma: "Gol di Magnani? Devono fare una cosa"

La Roma di Ivan Juric può recriminare per l'episodio che ha caratterizzato l'azione del gol di Magnani, difensore del Verona che si è liberato di Ndicka con una gomitata, in occasione della rete del momentaneo 2-1. Sul corner di Duda, lascia più di qualche dubbio anche la posizione di Kastanos, che ha ostacolato con astuzia l'uscita di Svilar in area piccola. Nel dopo gara, in diretta Sky, ha detto la sua anche Fabio Caressa, che ha subito chiesto spiegazioni all'AIA a margine del match del "Bentegodi".