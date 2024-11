Zalewski, una crisi senza fine: lo consolano i compagni

VERONA (dall’inviato) - La partita folle della Roma è riassunta nei saliscendi di Nicola Zalewski , simili alle montagne russe della vicina Gardaland. L’ errore che ha aperto la strada a Tengstedt, abile a scartare il regalo per battere Svilar, è stato così doloroso da non risultare accettabile per lo stesso protagonista. Dopo l’1-0 del Verona, Zalewski si è messo la maglietta sul viso per nascondere la disperazione . Se avesse potuto indossare una maschera, a qualche giorno da Halloween, non avrebbe esitato. L’hanno dovuto consolare i compagni, dall’amico di scuderia Pellegrini in giù, per farlo rientrare in gioco con l’atteggiamento giusto. Nicola, che già sentiva addosso i fischi fragorosi che ne accompagnano ormai puntualmente ogni esibizione all’Olimpico, forse ha risentito di un calo di tensione dopo la rete che gli avevano annullato, un paio di minuti prima, per un fuorigioco abbastanza evidente.

Zalewski, l’assist non basta

Uno strafalcione del genere, un passaggio centrale completamente scriteriato senza alcuna pressione avversaria, è impossibile da dimenticare nella valutazione complessiva. Anche se poi Zalewski si è ripreso e ha fornito un buon contributo offensivo, mettendo ansia a Daniliuc. Dal suo piede per esempio è sgorgato l’assist del provvisorio 1-1. Che la sua domenica non sia stata completamente negativa lo dimostra anche un fatto: la manovra della Roma è sensibilmente peggiorata quando Juric lo ha sostituito con El Shaarawy. Evidentemente era destino che fossero gli esterni sinistri a determinare la sconfitta: il nuovo entrato ha perso un pallone banalissimo a centrocampo, consegnando al Verona la ripartenza sfruttata a dovere da Harroui.

Zalewski, il rinnovo si allontana

Per Zalewski sarà durissima risalire nella considerazione dei tifosi. Servirà uno sforzo di personalità perché il ragazzo possa reagire con classe alla contestazione che lo attende. E il futuro sembra ormai scritto, lontano da Roma come da contratto in scadenza. A Trigoria erano sicuri che il rinnovo fosse una questione piuttosto semplice dopo il mancato trasferimento al Galatasaray, le esclusioni decise dall’alto e il successivo reintegro in rosa. Segnali di distensione reali, ma la firma ancora non c’è. Vista la situazione, Nicola vuole valutare bene quale possa essere la strada migliore da percorrere. Già a luglio, all’Europeo, diceva che «bisogna essere in due per andare avanti». Da quel momento la sua carriera con la nazionale polacca ha fatto registrare progressi enormi, con i complimenti di Lewandowski e Zielinski e il gradimento dei media. Nella Roma invece Zalewski sembra rimasto fermo alla finale di Tirana, maggio 2022. Non gli resta più molto tempo per progredire nella squadra del cuore. E la brutta giornata veronese di certo non è capitata nel periodo adatto.