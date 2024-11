Hummels e il rientro anticipato negli spogliatoi: "Storia inventata"

La Roma di Juric è caduta sul campo dell'Hellas Verona sollevando critiche e polemiche , anche su episodi arbitrali . Anche Mats Hummels è finito al centro di spiacevoli voci. Puntare il dito contro un campione del suo calibro sembra quasi impossibile, ma quando le cose vanno male può accedere anche questo. Stando a queste voci, il difensore giallorosso, ieri tra le riserve, avrebbe abbandonato la panchina per recarsi negli spogliatoi prima del fischio finale. Oggi, il tedesco ha smentito su X: "Non sono rientrato negli spogliatoi in anticipo..."

Hummels mette a tacere le voci

Il numero 15 giallorosso ha voluto mettere a tacere le voci contro di lui dopo la sconfitta di Verona. Ecco quanto scritto da Mats Hummels in un post su X: "In questo momento mi viene chiesto spesso su questo argomento, quindi mi limiterò a chiarire. Ieri non sono andato negli spogliatoi in anticipo. Dopo il riscaldamento sono tornato normalmente in panchina e sono rimasto lì fino al fischio finale. Non so come sia stata inventata questa storia, a dire il vero".