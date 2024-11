Ghisolfi si fa sentire: a Bruxelles difende la Roma contro l'arbitro

Seccatura

Resta il fastidio della Roma a proposito del trattamento arbitrale. In Italia gli errori sono costati diversi punti in classifica, secondo i calcoli che fano a Trigoria. Ma soprattutto, in un periodo così difficile, anche un episodio casuale potrebbe servire a far riaccendere il motore. In realtà a Bruxelles il gol del vantaggio, venuto dal nulla di un cross innocuo ben sfruttato da Mancini, avrebbe potuto riportare un po’ di quiete proprio come un rigore a favore. Ma la Roma non ha saputo amministrare nemmeno il gentile omaggio del portiere dei belgi.