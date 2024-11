Clamoroso: i Friedkin cancellano i voli e non vengono più a Roma

Clamoroso: Dan e Ryan Friedkin non verranno a Roma. Sono stati infatti cancellati stamattina i tre slot occupati a Ciampino. Evidentemente i presidenti hanno deciso di rimandare l'arrivo nella capitale perché non è ancora sicuro quello che hanno intenzione di fare. Senza il Ceo non ci sarà il cambio di allenatore e, forse, la loro presenza avrebbe reso ancora più complicata la partita di domani contro il Bologna. Approfittando della sosta, tutte le decisioni sono state rimandate alla prossima settimana. Annullato anche il viaggio di Marc Watts, braccio destro di Dan e presidente del Gruppo Friedkin.