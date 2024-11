Contestazione alla Roma: la curva Sud si svuota, caos all'Olimpico

Caos all' Olimpico durante la partita contro il Bologna : in svantaggio contro la squadra di Italiano, tanti tifosi giallorossi hanno abbandonato la Curva Sud a partita in corso.

Roma, i tifosi abbandonano la Curva Sud

Prosegue la contestazione dei tifosi romanisti. I prinicipali gruppi del tifo organizzato hanno già lasciato l'Olimpico e hanno tolto bandiere e striscioni. Gli altri tifosi rimasti sono rimasti in silenzio in attesa di capire cosa succederà. Ma all'Olimpico, ormai, a parte i fischi, si sentono solo i tifosi del Bologna. Un migliaio, a fronte di oltre 50mila romanisti. Anzi, qualcosa in meno, vista la decisione dei gruppi della Curva Sud. Una situazione che, qui all'Olimpico sponda Roma, non si vedeva da anni.