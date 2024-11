Nuovo allenatore Roma diretta: Friedkin decidono, aggiornamenti e news LIVE

ROMA - Sono ore decisive per la scelta del nuovo allenatore della Roma . Domenica pomeriggio Ivan Juric è stato sollevato dall'incarico, e ora la proprietà americana sta cercando una nuova guida tecnica per la squadra che giovedì tornerà ad allenarsi a Trigoria per preparare la prossima partita di campionato contro il Napoli in programma dopo la sosta. Tra Trigoria e Londra, tutta la giornata in diretta e la cronaca in tempo reale.

11:30

Retroscena Roma nuovo allenatore, forse Juric sarebbe rimasto con una vittoria

Considerando che, evidentemente, i Friedkin non avevano il nome del successore pronto, come dimostra la lunga attesa di questi giorni, se Juric avesse vinto con il Bologna (e in Belgio) probabilmente sarebbe rimasto

11:10

Montella, un nome che divide

Il nome di Montella divide i tifosi: se Garcia è il nome su cui tutti sono d'accordo nel ritenerlo non adatto, mentre Allegri è il sogno, Montella spacca. Al netto dell'affetto che tutti hanno nei suoi confronti, c'è chi lo vuole perché con la Turchia sta facendo bene ed è stato bravo a rialzarsi da una situazione complicata e chi invece non è favorevole perché da tempo con i club fatica a trovare una sua collocazione

10:43

10:26

10:21

10:15

Roma, una clausola rescissoria per Montella

Quello di Vincenzo Montella è uno dei nomi accostato alla panchina della Roma. Al momento, le quotazioni dell'attuale ct della Turchia stanno salendo: il tecnico è legato alla Federazione turca che scadrà nel 2026, ma il contratto contempla una clausola rescissoria nel caso in cui all'allenatore arrivasse un'offerta da parte di una squadra di club.

10:00

Roma, Terzic si defila

L'ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic avrebbe manifestato agli intermediari la volontà di non subentrare in corsa: il tecnico era già stato contattato dopo l'esonero di Daniele De Rossi, ma anche in questa occasione il tedesco di origini bosniache avrbbe declinato la proposta.

9:45

Roma, la scelta sul nuovo allenatore sarà dei Friedkin

Dopo l'esonero del tecnico Ivan Juric, emerge chiaramente che la scelta del nuovo allenatore sarà dei Friedkin. Defilato, ad ora, il ds Ghisolfi

9:30

Roma, quanti nomi per la panchina

Negli ultimi due giorni, tanti allenatori sono stati accostati alla Roma. Il motivo di un ventaglio così ampio di scelta è legato all'agenzia a cui i Friedkin si sono affidati per la ricerca del nuovo tecnico, e ai tanti intermediari che in queste ore stanno proponendo i loro assistiti per la panchina giallorossa. La Roma cerca un allenatore, tanti agenti cercano la Roma per candidare il proprio tecnico.

9:15

Roma, c'è anche Montella

Nella lunga lista di allenatori proposta ai Friedkin c'è anche il nome di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia. L'ex centravanti dello scudetto della Roma di Capello. L'ex allenatore dell' Adana Demirspor ha firmato con la Federazione turca un contratto fino 2026, ma davanti alla proposta del club giallorosso prenderebbe in seria considerazione l'eventuale offerta. QUI I DETTAGLI

9:00

Roma, suggestione straniera per la panchina

Tra i tanti nomi accostati alla panchina della Roma in queste ultime ore, starebbero prendendo quota quelli di Erik Ten Hag e Graham Potter. I proprietari americani - avvistati a Londra - avrebbero preso contatti con i due tecnici per valutarne il profilo: il casting continua.

8:45

Roma, alla ripresa con il tecnico della Primavera

Fra 48 ore la squadra si ritroverà a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della trasferta con il Napoli. Alla ripresa degli allenamenti la squadra potrebbe essere guidata dal tecnico della squadra Primavera Gianluca Falsini: a causa delle numerose convocazioni, mancheranno all'appello 14 giocatori.

8:30

Roma, il ventaglio si restringe

Frank Lampard, ex allenatore del Chelsea accostato negli ultimi giorni alla Roma - come riporta la stampa inglese - potrebbe firmare nelle prossime ore per il Coventry City, formazione di Championship.

8:15

Roma, giovedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta incassata contro il Bologna all'Olimpico, la squadra tornerà ad allenarsi giovedì nel centro sportivo Fulvio Bernardini in vista della successiva sfida di campionato contro il Napoli. Alla ripresa mancheranno 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

8:00

Roma, le parole di De Rossi

Ieri sera, nel corso della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano, Daniele De Rossi è tornato a parlare della Roma. Dopo essere stato esonerato per lasciare il posto a Ivan Juric, sono tanti i tifosi della Roma che lo vorrebbero nuovamente sulla panchina giallorossa. "Al di là delle dinamiche che ci sono prima da giocatore e poi da allenatore, che fanno parte del mestiere - ha dichiarato l'ex capitano romanista - a Trigoria sono di casa, come ha detto il presidente (Friedkin, ndr). Ci lavora anche mio padre... Nei posti dove uno è stato bene ci torna: non ci andrò a fare colazione ma come tornerò a Coverciano tornerò anche al Fulvio Bernardini: Trigoria è casa mia".



7:45

Roma, le parole del ct Spalletti

Ieri sera, nel corso della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano, il ct Luciano Spalletti ha parlato della situazione attuale della Roma. "Mi dispiace perché a Roma ci sono stato diverso tempo - ha dichiarato il tecnico della Nazionale - come da tutte le parti dove ho lavorato e sono stato, mi innamoro di tante cose. Alla Roma ho dato tutto me stesso. Ora lo troverei riduttivo venire a parlare in maniera facile di quello che sta succedendo. Lo fanno già in tanti. Se parlassi, lo farei al contrario, così preferisco non creare ulteriore casino e stare buono. Penso abbiano la squadra per riemergere e mettere a posto il campionato: a mio avviso - ha concluso - la Roma ha una buona squadra".



7:30

Roma, il casting per il nuovo allenatore

E' ampio il ventaglio di nomi per quanto riguarda il nuovo allenatore della Roma. Friedkin hanno imposto la massima riservatezza in questa fase di trattative, ed è complicato intuire le intenzioni dei dirigenti americani. Max Allegri resta una suggestione, Roberto Mancini non è stato ancora contattato mentre Edin Terzic avrebbe declinato l'invito a subentrare in corsa. I tifosi giallorossi accoglierebbero a braccia aperte Claudio Ranieri, mentre la ricerca si sposta all'estero con le proposte di Ten Hag, Xavi e Potter.

