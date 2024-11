Roma, gli allenamenti riprendono giovedì mattina: manca ancora l'allenatore

In attesa di capire chi sarà il successore di Ivan Juric, l' AS Roma ha fissato la ripresa degli allenamenti alla giornata di giovedì , approfittando dello stop per la sosta dedicata alle nazionali. Ampio il ventaglio di nomi a disposizione dei Friedkin , con la proprietà giallorossa che comunicherà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore della prima squadra.

Roma, la ripresa degli allenamenti giovedì

Archiviata la sconfitta interna con il Bologna di Vincenzo Italiano, sono ore di riflessione in casa Roma. Una volta esonerato Ivan Juric, i Friedkin sono chiamati a scegliere una nuova guida tecnica per Dybala e compagni. Intanto, i calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali torneranno ad allenarsi nella mattinata di giovedì, alle ore 11, presso il Centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Tra questi anche la Joya, esclusa dal ct argentino Scaloni. Resta aperta la corsa alla panchina giallorossa, per una squadra che attualmente si allenerebbe senza il nuovo tecnico.