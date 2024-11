Roma, clamoroso scatto di Ranieri: è in pole come nuovo allenatore

Quindici anni dopo la prima volta, più di cinque dopo la seconda: Claudio Ranieri, per la terza volta, sta per tornare alla Roma. Esclusa la parentesi da giocatore, Ranieri è romano, romanista e di Trigoria conosce anche gli spifferi: stasera è volato a Londra dove incontrerà i Friedkin. È, a questo punto, in pole per diventare il nuovo allenatore della Roma. Anche se non sono esclusi colpi di scena. Quali? Ranieri potrebbe anche diventare il nuovo gm della Roma e scegliere lui il nuovo allenatore, con Montella che in quel caso, nonostante le resistenze della federazione turca, scatterebbe di nuovo avanti a tutti. Ma sembra uno scenario molto complicato.