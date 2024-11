Venditti sulla Roma "Arriveranno momenti migliori. E Ranieri..."

Anche Antonello Venditti ha detto la sua sul sempre più probabile ritorno di Claudio Ranieri alla Roma : " Tutti i momentacci avranno dei momenti migliori . Ranieri è un mio fraterno amico, quindi…". Il cantautore, intercettato dai cronisti in Campidoglio, ha anche parlato di romanità .

Venditti: "Chiunque può essere romano"

"Liedholm, il presidente Viola non erano romani. Ma non è quello. Il senso è che tu diventi romano e incarni la romanità anche se sei di Milano o di Hong Kong. Chiunque può essere romano" ha affermato Venditti, rispondendo a una domanda su quanto incida l'essere autoctoni per avere successo nel club gialorosso.