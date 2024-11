Ranieri alla Roma, la benedizione di Spalletti: "Ha tutto per sistemare le cose"

Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma: manca solo l'annuncio per l'inizio della terza avventura dell'allenatore sulla panchina dei giallorossi. In serata è atteso a Fiumicino e l'arrivo viene visto dai tifosi come una vera e propria liberazione. Giudizio assolutamente positivo anche quello dato da un altro che l'ambiente romanista conosce bene, Luciano Spalletti.