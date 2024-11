Roma, così allena Ranieri: torna virale il video dell'allenamento a Cagliari

Ranieri per la terza volta sulla panchina della Roma dopo il 2009 e il 2019. Ritroverà Pellegrini, Cristante, El Shaarawy e Shomurodov (Cagliari), gli unici giocatori già allenati in passato, gli unici a conoscere i metodi di allenamento del tecnico romano. Proprio in queste ore è tornato virale un video risalente al gennio del 2023 in cui Ranieri caricava il Cagliari due giorni prima della partita di Serie B contro il Cittadella.